Автомобиль врезался в велосипед на пешеходном переходе в Петрозаводске

4 октября в 14:49 в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Анохина легковой автомобиль врезался в велосипедиста, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как молодой человек подъезжает на велосипеде к пешеходному переходу, спешивается и начинает переходить дорогу. Внезапно в него влетает автомобиль.

Велосипедисту повезло, что удар принял на себя его двухколесный друг - сам юноша не пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.