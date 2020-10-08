Автомобиль Илона Маска пролетел мимо Марса

Запущенный два с лишним года назад в космос автомобиль Tesla Илона Маска пролетел мимо Марса. В среду утром он подошел на минимальное расстояние к Красной планете - примерно 7 миллионов километров. Об этом сообщил американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, пишет «Российская газета».

Автомобиль был выведен в космос в феврале 2018 года на первой ракете-носителе сверхтяжелого класса Falcon-Heavy​​​. За этим событием в прямом эфире наблюдали миллионы человек. В кабине автомобиля сидит манекен космонавта. Вместе с ним Tesla движется по гелиоцентрической орбите вокруг Солнца.

Напомним, Илон Маск ранее заявлял о планах отправить на Марс миллион землян. Первый пилотируемый полет на Красную планету компания SpaceX Маска рассчитывает осуществить уже в 2024 году.