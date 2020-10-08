08 октября 2020, 21:14
Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче
Единственный гол россияне сумели забить лишь в добавленное ко второму тайму время
В Москве закончился товарищеский матч между футбольными сборными России и Швеции. Российская команда потерпела неудачу.
Шведы забили по голу в каждом из таймов и уверенно вели дело к победе. В добавленное ко второму тайму время российская команда сумела отквитать один мяч - отличился спартаковец Александр Соболев. На большее футболистам Станислава Черчесова времени не хватило. Итоговый счет - 1:2.
Впереди у российской дружины игры Лиги наций против сборных Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). Обе встречи наши проведут дома.