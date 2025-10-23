Арестован пенсионер, расстрелявший мужчину в Пятом поселке

Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения для 70-летнего стрелка. Пенсионера обвиняют в убийстве 46-летнего мужчины в Пятом поселке.

Напомним, предполагаемый убийца открыл огонь по мужчине утром 21 октября на улице Речная. Следователи считают, что причиной стрельбы стала личная неприязнь пенсионера к жертве. Он дважды выстрелил из ружья в потерпевшего, пули попали в живот. Пенсионер сел в машину и попытался сбежать, но был задержан. Медики пытались спасти истекавшего кровью мужчину, но реанимировать не смогли, мужчина умер на месте происшествия.

По информации суда, стрелок – житель Санкт-Петербурга. На заседании по мере пресечения суд принял решение заключить обвиняемого в убийстве под стражу до 20 декабря.