Аферисты продали петрозаводчанке путевку в несуществующий пансионат

Жительница Петрозаводска хотела отдохнуть в Гаграх и нашла в интернете сайт подходящего пансионата. Однако когда 51-летняя горожанка забронировала номер, оказалось, что такого туристического объекта в природе не существует, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала полицейским, что сделала все как полагается: отметила нужные даты въезда и выезда, внесла свои данные, получила уведомление о подтверждении бронирования.

Горожанке на электронную почту отправили договор и счет на оплату. Документы были оформлены грамотно, на них стояли печати, так что сомнений не возникло.

Петрозаводчанка перечислила на счет более 82 тысяч рублей, получателем числился индивидуальный предприниматель. Потом горожанка отправила чек на электронный адрес представителей пансионата.

Затем она решила снова зайти на сайт места отдыха. Однако интернет-ресурс и ссылки на соцсети пансионата оказались заблокированы. На ее электронные письма никто не ответил.

Полицейские считают, что этого пансионата вообще не существует. Туристического объекта с таким названием нет в списках и рейтингах гостиниц, санаториев, домов отдыха, реально функционирующих в этой местности. // фото: freepik.com