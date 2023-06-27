25-летний молодой человек выжил после зверского нападения на карьере

40-летнего петрозаводчанина обвинили в покушении на убийство. Следователи считают, что он пытался забить до смерти доской молодого товарища.

Криминальные события развивались на карьере в Лоухском районе в апреле. Обвиняемый в момент нападения был пьян. С 25-летним парнем у него возник конфликт. Из неприязни, как предполагают следователи, он несколько раз ударил оппонента доской по голове, а потом ушел. Потерпевший выжил, ему вовремя оказали помощь.

Нападавшего схватили в Кондопожском районе и арестовали. Уголовное дело направили в суд. // фото и видео пресс-службы СУ СК по РК