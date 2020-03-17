17 марта: главные видео, фото и новости дня

– Россия закроет границы с 18 марта. Ограничения на въезд для иностранных граждан планируют установить до 1 мая.

– Пара из Карелии погибла в ДТП на трассе «Кола». Авария в Мурманской области унесла жизни пожилых мужчины и женщины.

– Независимая экспертиза не выявила в Сегеже экологической катастрофы. Содержание вредных веществ в воздухе Сегежи не превышает предельно допустимых концентраций, установили специалисты.

– В правительстве Карелии произошли новые назначения. Членами республиканского правительства стали Янина Свидская и Сергей Щебекин.

– МЧС предупреждает жителей Карелии об усилении ветра 18 марта. Неблагоприятное явление может коснуться Петрозаводска и 12 районов республики.

– Заммэра Петрозаводска Юлия Мизинкова ушла со своей должности. Руководитель городского комитета ЖКХ написала заявление по собственному желанию.