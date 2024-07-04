17 детей в Петрозаводске пострадали в ДТП с начала года

Сотрудники госавтоинспекции Петрозаводска совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних провели профилактическую акцию, направленную на повышение грамотного и безопасного поведения детей на дорогах. В рамках мероприятия инспекторы беседовали с детьми и их родителями, проверяя на знание ПДД.

"За пять месяцев у нас зарегистрировано 16 происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 17 детей получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано всего 9 таких происшествий, что дает повод для беспокойства,"

- сообщил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Борис Патрашкин.

Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой разъяснять своим детям правила безопасного поведения на дорогах, чтобы избежать детского травматизма в ДТП. Ведь безопасность детей во многом зависит и от их родителей. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".