10 миллионов потратят на новый пешеходный мост через Лососинку

Пешеходный мост на Кургане через реку Лососинка в Петрозаводске не смогут отремонтировать.

В мэрии сообщили, что у переправы почти полностью разрушены опоры и фундамент, а мост не подлежит ремонту. Старую переправу демонтируют и сделают новую.

Все работы рассчитывают провести до 30 октября. На строительство нового моста потратят средства субсидии правительства. На мост потратят 9,7 млн рублей, сообщили нашей редакции в администрации Петрозаводска.

Напомним, дырявый мост через Лососинку ранее привлек внимание главы Следкома РФ и прокуратуры, переправу по-быстрому отремонтировали, а потом снова закрыли, пообещав сделать более масштабный ремонт.