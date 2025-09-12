12 сентября 2025, 13:21
10 миллионов потратят на новый пешеходный мост через Лососинку
Переправу на Кургане ремонтировать не будут - ее снесут и сделают новый мост через реку
фото стопкадр
Пешеходный мост на Кургане через реку Лососинка в Петрозаводске не смогут отремонтировать.
В мэрии сообщили, что у переправы почти полностью разрушены опоры и фундамент, а мост не подлежит ремонту. Старую переправу демонтируют и сделают новую.
Все работы рассчитывают провести до 30 октября. На строительство нового моста потратят средства субсидии правительства. На мост потратят 9,7 млн рублей, сообщили нашей редакции в администрации Петрозаводска.
Напомним, дырявый мост через Лососинку ранее привлек внимание главы Следкома РФ и прокуратуры, переправу по-быстрому отремонтировали, а потом снова закрыли, пообещав сделать более масштабный ремонт.