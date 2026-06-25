Легенды ожили на берегу Онежского озера

Чем удивил и как зажёг праздник Ивана Купалы

Фото: Ольга Шаталова

Текст и фото: Ольга Шаталова

Фестиваль «Онежские легенды. Праздник Ивана Купалы» прошёл недалеко от Петрозаводска 20 и 21 июня. Его уже второй раз проводит база отдыха «Мы-съ Онего», акцентируя внимание на традициях и возвращении к истокам.

Открыл событие организатор и директор базы Вячеслав Горбачёв. По его словам, в фестивале сделан упор на карельские коллективы, чтобы раскрыть богатую культуру края, ознакомить гостей с традициями, в том числе музыкальными.

На протяжении двух дней музыку со сцены дарили 24 коллектива и порядка 300 артистов, разных по стилю и мастерству. Зрители услышали Оркестр русских народных инструментов Карельской филармонии, душевные песни Шуйского народного хора, специальную программу от солиста Музыкального театра Вячеслава Хавренюка. Необычные номера представили Детские студии «Метаморфозы» и «Поколение». Деревенский оркестр «Гудари» познакомил с инструментами, изготовленными по старинным образцам.

Image Шуйский народный хор

Параллельно работали интерактивы. Каждый получал паспорт участника, в котором ставили отметки о пройденных заданиях. Гости изучали руны, ковали в кузнице и стреляли в тире, создавали венки и свечи на мастер-классах.

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На ярмарке мастеров ремесленники предлагали изделия ручной работы — от плетёных корзин до косметики и украшений.

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Легенда о Деве Озера

Но вот со сцены зазвучали слова: «...Никто не знал, как одинока Дева Озера... Однажды купальская ночь оказалась очень тёмной. И юноши зажгли для девушек костры на берегу. Дева Озера увидела ослепительный блеск огня, сквозь который разглядела пристальный взгляд... Так она впервые увидела Хранителя Огня».

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Алексей Шалаев, известный карельский режиссёр, создал концепцию фестиваля и поставил связки. Театрализованная легенда о Деве Озера звучала на протяжении первого дня и объединила выступления в одну историю. Рассказывали её юные артистки из Карельского колледжа культуры и репер Оndrei (он же актёр Национального театра Андрей Горшков).

«...Ветер молодости и свободы развевал их волосы, они были молоды и прекрасны и наслаждались каждым моментом жизни»,

— эти слова из легенды, без сомнения, каждый зритель мог примерить на себя.

Обмен весельем

Продолжил удивлять фольклорно-этнографический ансамбль Karjala, которому в этом году исполнилось 65 лет. Артисты провели танцевальный мастер-класс, параллельно рассказывая о карельских традициях, которые восстанавливают в «Карьяле».

Когда зрителей захватила крууга, руководитель ансамбля Евгений Михайлов рассказал, что карелы её не танцевали, а играли! На свадьбах, праздниках, когда собирался народ. Вели необычный «хоровод» колдуны или старосты. Это был сакральный танец, в нём люди обменивались энергией, радостью. И меньше болели!

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— Почему сейчас веду я? — веселился руководитель «Карьялы». — В моей родне все были колдунами!

Этнографы писали, что подобные народные игры длились до пяти часов! Кажется, зрители были готовы. С удовольствием поиграли в «пукки» — «козла», сплясали краковяк.

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— После сегодняшних игрищ в фитнес-зал можно не ходить, — подытожил Евгений Михайлов.

«Столько радости я не припомню!»

Группа Drolls представила на фестивале удалую скоморошью программу. Коллектив играет ранний фолк и создаёт самобытные инструменты. Музыкант Сергей Попов рассказал, что группа впервые на фестивале, согласились играть сразу:

– Мы за любой кипиш. К тому же у нас здесь все знакомые, большая фольклорная семья!

– Насколько важно проводить подобные фестивали?

– Мы часто играем концерты, но такого масштаба — два дня подряд, — столько радости я не припомню!

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Чтобы знали культуру и музыку

Любимая многими Myllärit перемолола своё наследие в «Муку». Сергей Зобнев (руководитель коллектива) и срипачка Татьяна Умнякова вместе с новым составом продолжают фолк-традиции. Песни новые, но такие же заводные! Сергей поприветствовал гостей на празднике «любви и солнца» и принялся виртуозно играть на аккордеоне.

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После концерта С. Зобнев поделился:

— Замечательный праздник, побольше бы таких, чтобы люди могли отдыхать, чтобы знали культуру и музыку, откуда что растёт. Главное — погода не подвела, настроение хорошее.

При этом музыкант не стал сравнивать «Онежские легенды» с легендарными фолк-марафонами, которые организовывал многие годы:

«Зачем сравнивать? Каждое мероприятие имеет определённую окраску, нагрузку. Фолк-марафон знакомил людей с коллективами, они играли в зале. Этот фестиваль на свежем воздухе, народный праздник!»

Когда вышел безупречный во всём — от костюмов до движений — ансамбль «Кантеле», зрители обступили сцену. Чтобы разглядеть красоту в деталях и лучше запомнить неповторимые номера бренда Карелии.

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Чтобы немного приблизиться к колоритным артистам, многие пришли в народных костюмах. Это стало своеобразным дресс-кодом фестиваля. Немало девушек и даже парней с удовольствием выгуливали наряды в этно-стиле. Главным аксессуаром стал венок из полевых цветов. Эстетика праздника сработала на общую атмосферу, люди откликнулись.

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На конкурсе костюмов площадка перед сценой превратилась в импровизированный подиум, каждый, кто хотел, представлял свой образ и под аплодисменты прогуливался по «красной дорожке». Награда — овации и ценные призы.

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От викингов — к славянам

Хедлайнер первого дня — группа, карельской публике малоизвестная — Njorda. Харизматичные музыканты исполняют нордический фолк. Солист с (буквально!) огоньком в глазах гипнотизировал зрителей, приглашая отправиться в Вальхаллу... А перед «Песней о Долине Чудовищ» музыканты рассказали, что так называли викинги Белое море, по которому добирались и до здешних мест.

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Вокалисты с бубнами создавали магию. Слушатели не подпевали и не плясали — они медитировали и наблюдали за действом на сцене, как заворожённые.

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Не дав зрителям передохнуть после путешествия к викингам, ведущая Виктория Юлинен пригласила коллектив «Плетущие огонь» и дуэт барабанщиков «Дядя ДумДум». Зрители образовали общий круг и большим хороводом отправились на берег озера, где прошла кульминация праздника.

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Вспыхнули костры, люди подходили греться — вечерний бриз с Онего, несмотря на солнечный день, навеял прохладу. И как в народе повелось, самая смелая молодёжь начала прыгать через огонь, пугая тех, кто постарше. А на воде в это время вспыхнул главный костёр, объединив две стихии.

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В вечерней тишине красавицы пускали венки по воде и долго провожали их взглядами, любуясь закатным небом над Онего. Так проходил День летнего солнцестояния. Так родилась красивая традиция.

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По информации организаторов, фестиваль собрал более полутора тысяч зрителей. Среди них гости из Полярных Зорь, Мурманска, Питера, Святозера.

— Главная особенность фестиваля, — говорит одна из организаторов Татьяна Куркина, — что мы смогли собрать в одном месте так много карельских коллективов. Подобного в республике ещё не проводили. По словам зрителей, они почувствовали: в нашем фестивале есть душа. И это душа Карелии.

В планах организаторов в следующем году выйти на региональный уровень и привлечь гранты.