Каким был месяц июль в истории Карелии и России

Оглянись назад с Михаилом Семёновым

В этом авторском проекте мы вспоминаем заметные даты и события в истории нашей республики на фоне событий в России разных лет. Надеемся, что это будет для вас познавательно и полезно.

1 июля

В Карелии:

- 1873 – в Петрозаводске открылась гостиница «Палермо».

- 1920 – в Петрозаводске открыл свою работу I Всекарельский съезд представителей трудящихся карел.

- 1927 – состоялся Всекарельский съезд рыбаков, на котором было принято решение об организации первого республиканского объединения «Каррыбпромсоюз».

- 1935 – состоялся пуск Кондопожского целлюлозного завода.

- 1939 – пуск в эксплуатацию первой очереди Сегежского ЦБК.

- 1940 – создано Беломорско-Онежское пароходство.

- 1945 – открылось регулярное воздушное сообщение между Петрозаводском и Москвой.

- 1963 год – пущена в эксплуатацию первая очередь завода «Тяжбуммаш» в Петрозаводске.

- 1969 год – в Петрозаводске открылся филиал Ленинградского завода «Светлана».

В России:

- 1661 год – заключён мирный договор между Россией и Швецией, завершена Русско-шведская война 1656– 1658.

- 1783 – в Санкт-Петербурге торжественно открылся Большой Каменный театр (сегодня Петербургская консерватория).

- 1862 – открыта Московская публичная библиотека.

- 1882 – начала работу первая телефонная станция в Санкт-Петербурге.

- 1954 – вышло постановление Совета Министров СССР «О введении совместного обучения в школах Москвы, Ленинграда и других городов».

- 1998 – указом президента Бориса Ельцина был восстановлен Орден Святого апостола Андрея Первозванного – высшая государственная награда Российской Федерации.

- 2006 – начало информационного вещания телеканала «Вести» (с 2010 года - телеканал «Россия-24»).

- 2009 – ведение игорного бизнеса запрещено на территории России, за исключением пяти специально организованных игорных зон в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.

- 2018 – сборная России по футболу впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв сборную Испании в серии послематчевых пенальти.

Праздники в России 1 июля: День ветеранов боевых действий, День реставратора.

2 июля

В Карелии:

- 1918 – англо-франко-сербо-американские войска Антанты заняли Кемь и Сороку (ныне – Беломорск).

- 1944 – войсками Карельского фронта полностью освобождён от финских оккупационных войск Олонецкий район.

В России:

- 1668 – войска царя Алексея Михайловича начали 7-летнюю осаду Соловецкого монастыря, отказавшегося принимать церковную реформу.

- 1860 – основан Владивосток в бухте Золотой Рог на Тихом океане.

- 1941 – в Москве открыта первая очередь центрального международного аэропорта «Внуково».

- 1941 – принято постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о создании народного ополчения. Это позволило в кратчайшие сроки сформировать добровольческие дивизии для обороны Москвы и Ленинграда

- 2020 – Центральная избирательная комиссия РФ подвела официальные итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции России. Изменения поддержали 77,92% проголосовавших граждан.

Праздники 2 июля: Международный день спортивного журналиста.

3 июля

В Карелии:

- 1919 – газета «Олонецкая Коммуна» опубликовала сообщение о полном освобождении Олонецкого района от белофинских оккупационных отрядов.

- 1936 – в Карелии создана Государственная автомобильная инспекция (ГАИ)

- 1941 – Петрозаводске сформирован партизанский отряд «Красный онежец», действовавший до 15 октября 1944 г.

В России:

- 1835 – заложено главное здание Пулковской обсерватории на Пулковской горе под Санкт-Петербургом.

- 1941 – Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин, впервые после начала войны, обратился к советскому народу по радио. Выступление началось со слов: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!..»

- 1958 – поднят флаг ВМФ СССР на первой советской атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол».

- 1974 – подписан договор между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия.

- 1996 – Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок, набрав 53,82% голосов избирателей.

Праздники 3 июля: День образования (1991) Республики Алтай и Республики Хакасия, День ГАИ.

4 июля

В Карелии:

- 1632 – Сортавала отмечает День города (образование селения).

- 1960 – открыт Музей изобразительных искусств в Петрозаводске.

- 1974 – вступил в строй Петрозаводский радиозавод.

В России:

- 1832 – в Санкт-Петербурге основан Зоологический музей.

-1941 – тело Ленина вывезено из Москвы в Тюмень, где находилось до 1945 года.

- 1946 – Кёнигсберг переименован в Калининград.

- 1991 – в России принят закон об Арбитражном суде.

5 июля

В Карелии:

-1918 – решением Олонецкого губернского военного комиссариата в Олонецкой губернии объявлено военное положении в связи с высадкой англо-французских войск Антанты на Мурмане (Мурманск).

- 1933 – в Петрозаводске открыл работу I Всекарельский съезд колхозников-ударников.

В России:

- 1944 – Указами Президиума Верховного Совета СССР образованы новые области в составе РСФСР: Брянская (выделена из Орловской) и Калужская (образована из частей Тульской, Московской и Смоленской областей).

- 1986 – в Москве открылись первые Игры доброй воли.

6 июля

В Карелии:

- 1931 – принято Постановление Совета Труда и Обороны СССР о начале строительства целлюлозного завода в Кондопоге.

- 1940 – вышел первый номер литературно-художественного журнала «На рубеже» (позже получил название «Север»).

- 1945 – на железнодорожной станции Вяртсиля открыт таможенный пост.

- 1980 – в музее-заповеднике «Кижи» прошёл первый фольклорный праздник с участием творческих коллективов Карелии и соседних регионов.

В России:

- 1661 – на правом берегу Ангары напротив устья Иркута основан Иркутск.

- 1803 – учреждена Санкт-Петербургская пожарная команда.

- 1899 – основан порт Александровск на Мурмане (с 1933 года – посёлок Полярное, с 1939 года город Полярный).

- 1912 – в России впервые введено страхование от несчастных случаев и болезни.

- 1923 – официальное вступление в силу решения о создании СССР. В этот день ЦИК утвердил проект первой Конституции СССР, а также официально создал Совет Народных Комиссаров СССР (правительство) и народные комиссариаты (министерства).

- 2013 год – открытие XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани.

Праздники 6 июля: Международный день кардиолога.

7 июля

В Карелии:

- 1944 – указом Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР село Олонец было преобразовано в город районного подчинения.

В России:

- 1859 – в Петербурге открыт памятник Николаю I на Исаакиевской площади (скульптор П. Клодт, архитектор О. Монферран).

- 1932 – Ленинградский радиоцентр начал регулярные передачи

- 1937 – декретом Совнаркома на всей территории Советского Союза было введено официальное деление на часовые пояса.

- 1938 год – вышла первая опытная двухчасовая телепередача в Ленинграде.

Праздники: День образования авиалесоохраны России, День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении, День республики Северной Осетии – Алании.

8 июля

В Карелии:

- 1911 – в Петрозаводске появился первый автомобиль.

-1926 – образована первая литературная организация Карелии - Карельская ассоциация пролетарских писателей (КАПП).

- 1963 – открылось Петрозаводское речное училище.

В России:

- 1709 – состоялась Полтавская битва. Русская армия под командованием Петра I разгромила войска короля Карла XII

- 1819 – в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту архитектора Огюста Монферрана.

- 1944 - указом Президиума Верховного Совета СССР введено почётное звание «Мать-героиня», и учреждены орден «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства».

- 1974 – утверждён проект строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

1997 – принято новое положение о паспорте (его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет).

Праздники 8 июля: День семьи, любви и верности, День БАМовца.

9 июля

В Карелии:

- 1785 – в Петрозаводске открылась первая городская больница – больница приказа общественного призрения (ныне – «Больница скорой медицинской помощи»).

- 1955 – в Петрозаводске проходил первый съезд архитекторов Карело-Финской ССР.

В России:

- 1762 – свержение императора Петра III в пользу его супруги, Екатерины II.

- 1797 год – издан указ о гербе Российской империи. Император Павел I подписал указ «О изображении Российского герба».

- 1888 – в Томске открылся первый за Уралом университет (Императорский Томский университет).

- 1909 - в Петербурге заложен мост Петра Великого (ныне – Большеохтинский).

- 1993 – принят Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».

- 1993 – Севастополю присвоен российский федеральный статус. Верховный Совет РФ принял постановление «О статусе города Севастополя», подтверждавшее его российский статус в границах советского административно-территориального деления.

10 июля

В Карелии:

- 1941 – в Сортавале был сформирован партизанский отряд имени К. Е. Ворошилова.

- 1944 – войсками Карельского фронта от финских оккупантов освобождён город Питкяранта.

В России:

- 1810 – в Москве открыт Странноприимный дом, построенный графом Николаем Шереметевым, (с 1929 – Московский НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского).

- 1918 – на V Всероссийском съезде Советов в Москве принята первая Конституция РСФСР.

- 1925 – Постановлением Президиума ЦИК и Совнаркома СССР создано ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза.

- 1934 – образован Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД СССР).

- 1935 – утвержден Генеральный план реконструкции Москвы, определивший современный радиально-кольцевой облик столицы и строительство метрополитена.

- 1965 - Ленинград награждён Золотой Звездой Героя (4-я награда города).

- 1991 – Борис Ельцин официально вступил в должность как первый всенародно избранный Президент РСФСР.

Праздники: День воинской славы (годовщина победы русской армии над шведами в Полтавском сражении).

11 июля

В Карелии:

- 1802 – Александр I утвердил герб вновь восстановленной Олонецкой губернии.

- 1873 – в Петрозаводске открыт памятник основателю города императору Петру I.

- 1944 – войсками Карельского фронта от финских оккупантов освобождён город Суоярви.

В России:

- 1613 – в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание на царство Михаила Федоровича Романова, первого царя из династии Романовых.

- 1733 – в Санкт-Петербурге прошло торжественное освящение Петропавловского собора.

- 1874 – русский электротехник Александр Лодыгин получил привилегию (патент) на лампу накаливания с угольным стержнем.

- 1930 – открыт Новосибирский театр юного зрителя.

- 1998 – в Москве на стадионе «Лужники» состоялось торжественное открытие I Всемирных юношеских игр.

- 2023 – Президент РФ В. Путин подписал закон, заложивший правовую основу для внедрения в стране новой формы национальной валюты – цифрового рубля.

12 июля

В Карелии:

- 1917 – вышел в свет первый номер газеты «Известия Олонецкого губернского совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов».

- 1918 – ректор Олонецкой духовной семинарии протоиерей Николай Чуков после двух арестов был выслан из Олонецкой губернии.

- 1922 – в Петрозаводске открыт памятник на братской могиле коммунистов, павших в боях с интервентами. Сегодня этот мемориал является частью комплекса «Могила Неизвестного солдата» на площади Ленина.

- 1944 – в Петрозаводске организован судоремонтный завод.

В России:

- 1561 – освящен Покровский собор на Рву (более известный как Храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве, возведенный по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казанского ханства.

- 1783 – императрицей Екатериной II издан Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой». С этого началась история Мариинского театра в Петербурге.

13 июля

В Карелии:

1864 – начало регулярного почтового пароходного сообщения между Петрозаводском и Санкт-Петербургом.

В России:

- 1830 – император Николай I утвердил «Положение о Ремесленном учебном заведении» (ныне Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана).

- 1882 – в Петербурге и Москве начали действовать первые в России телефонные станции.

- 1962 – Кировский завод в Ленинграде выпустил первый колёсный трактор К-700 «Кировец».

- 1990 – основан Центральный банк Российской Федерации.

14 июля

В Карелии:

- 1922 – в Петрозаводске состоялось открытие памятника героям Гражданской войны в Карелии (1918-1920). Ныне памятник является составной частью мемориального комплекса «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы» на площади Ленина.

- 1974 – в Петрозаводске, в честь 200-летия Онежского тракторного (бывшего Александровского) завода установлен памятник – пушка производства Александровского завода 1862 года.

В России:

- 1860 – указом императора Александра II основан Государственный банк России.

- 1897 – в Российской империи воскресенье официально объявлено выходным днем для фабрично-заводских рабочих. Соответствующий закон также ограничил максимальную продолжительность рабочего дня до 11,5 часов.

- 1901 – в Москве основано Общество попечительства о народной трезвости.

- 1956 – Верховный Совет СССР принял закон о государственных пенсиях.

- 1990 – указ Горбачёва «О демократизации и развитии телевидения в СССР»: создание ВГТРК (Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании).

15 июля

В Карелии:

- 1941 – вышел приказ главнокомандующего Вооружёнными силами Финляндии фельдмаршала Маннергейма об организации на оккупированной территории Карело-Финской ССР Военного управления Восточной Карелии (ВУВК).

- 1950 – принят Указ Президиума Верховного Совета КФССР об отнесении посёлка Чална Пряжинского района к категории рабочих посёлков.

В России:

- 1240 – Александр Невский со своим войском нанёс полное поражение шведам в Невской битве.

- 1812 – в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга дан артиллерийский салют в честь победы над Наполеоном.

- 1923 – открылась первая в СССР регулярная воздушная линия по маршруту Москва – Нижний Новгород.

- 1933 – пущен в строй Свердловский машиностроительный завод (Уралмаш).

- 1937 – вступает в строй 128-километровый канал Москва-Волга (ныне Канал имени Москвы).

- 1957 – в Архангельской области основан испытательный полигон РВСН «Плесецк».

- 1975 год – начался космический полёт «Союз – Аполлон». Советский корабль «Союз-19» и американский Apollo вышли на орбиту для первой в истории международной стыковки.

Праздники 15 июля: Всероссийский день гинеколога.

16 июля

В Карелии:

- 1956 – введена в эксплуатацию первая в Карелии Петрозаводская птицефабрика.

- 1962 – состоялся визит Главы правительства СССР Н. С. Хрущёва в Петрозаводск.

- 1956 – Карело-Финская ССР преобразована в Карельскую АССР.

В России:

- 1811 – в Санкт-Петербурге основано Императорское Царскосельское лицейское благородное собрание (лицей).

- 1819 – стартовала кругосветная экспедиция шлюпов «Восток» и «Мирный» под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Начало освоения Антарктиды.

- 1933 – арктическая экспедиция на пароходе «Челюскин» отплыла из порта Ленинграда.

- 1943 – опубликовано постановление Совнаркома СССР о введении раздельного школьного обучения.

17 июля

В Карелии:

- 1865 – основано Петрозаводское благотворительное общество.

- 1988 – в посёлке Муезерский открыт памятник воинам 32-го Ленинградского партизанского отряда, воевавшим в годы Великой Отечественной войны.

В России:

- 1918 – в Екатеринбурге, в подвале дома Ипатьева, была расстреляна семья последнего Императора Всероссийского Николая.

- 1944 – в Москве прошел «Марш побежденных». По Садовому кольцу и другим улицам столицы конвоем провели около 57 000 пленных немецких солдат и офицеров.

- 1945 – началась Потсдамская конференция глав держав-победительниц во Второй мировой войне. Лидеры СССР (Иосиф Сталин), США (Гарри Трумэн) и Великобритании (Уинстон Черчилль) определяли послевоенное устройство Европы.

- 1998 – в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга захоронены останки семьи российского императора Николая II.

Праздники: День этнографа, День авиации ВМФ.

18 июля

В Карелии:

- 1867 – в Петрозаводске в торжественно открылась первая сессия Олонецкого губернского земского собрания.

В России:

- 1870 – в России издан циркуляр о мерах предупреждения забастовок; губернаторы получили разрешение высылать зачинщиков в отдалённые губернии.

- 1885 – русский изобретатель Николай Бенардос подал заявку на привилегию на изобретённый им способ электрической дуговой сварки – способ «электрогефест».

- 1918 – вышел первый номер газеты «Вечерние известия Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов» (ныне «Московская правда»).

- 1927 – утверждено «Положение об органах Государственного пожарного надзора РСФСР».

- 1936 – Стартовал розыгрыш первого Кубка СССР по футболу.

- 1954 – Введено совместное обучение в школах СССР.

Праздник: Международный день Нельсона Манделы, День хозяйственной службы органов внутренних дел МВД РФ, День органов государственного пожарного надзора РФ.

19 июля

В Карелии:

- 1785 – Пудож празднует День города.

- 1958 – в Петрозаводске, на улице Чапаева открылся кинотеатр «Искра».

В России:

- 1485 – началось строительство Тайницкой башни Московского Кремля

- 1696 – русская армия овладевает Азовом после капитуляции турецкого гарнизона. Россия получает выход в Азовском море.

- 1799 – Император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-американской компании для освоения Аляски.

- 1920 – В России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности.

- 1924 – вышел первый номер газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт»).

- 1980 – в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры.

Праздники: День Москвы-реки.

20 июля

В Карелии:

- 1884 – в Петрозаводске состоялась торжественная закладка памятника Императору Александру II.

- 1973 – в Петрозаводске на площади Ленина открылся ресторан «Петровский».

- 1999 – учреждена Петрозаводская городская общественная организация «Друзья Франции».

В России:

- 1882 – состоялись испытания самолёта А. Ф. Можайского.

- 1893 – в Российской империи введена «казённая продажа питей». Винная монополия стала важнейшим источником доходов для государственного бюджета.

- 1914 – Германия объявила войну России. В этот же день император Николай II подписал Манифест об объявлении войны Германии, что стало началом Первой мировой войны.

- 1922 – начало деятельности Балтийского морского пароходства.

- 1929 – основан город Игарка в Красноярском крае.

- 1941 – НКГБ и НКВД СССР объединены в единый Наркомат внутренних дел.

- 1955 – открыт для посещения историко-архитектурный ансамбль Московского Кремля.

- 1966 – ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о строительстве в Тольятти Волжского автомобильного завода (АвтоВАЗ).

- 1990 – Верховный совет Северо-Осетинской АССР принял декларацию о государственном суверенитете и вернул городу Орджоникидзе его историческое название Владикавказ.

- 1990 – Святейший Синод принял решение о представлении самостоятельности Олонецкой епархии.

Праздники: Международный день шахмат, Международный день Луны.

21 июля

В Карелии:

- 1915 – в Петрозаводске вышел в свет первый номер ежедневной общественно-политической газеты «Олонецкое утро».

- 1917 – утвержден устав Союза торгово-промышленных служащих Петрозаводска.

- 1919 – на онежском участке фронта Гражданской войны произошло восстание в 5-м Северном полку, в ходе которого около 4 тысяч солдат перешли на сторону Красной армии.

- 1937 – арестован первый секретарь Карельского обкома ВКП(б) Пётр Ирклис, обвинённый в контрреволюционной деятельности.

- 1944 – 176-я стрелковая дивизия 32-й армии вышла на государственную границу СССР с Финляндией.

- 2017 – глава МЧС России Владимир Пучков посетил Петрозаводск и принял участие в открытии памятника пожарным-спасателям Карелии.

В России:

- 1613 – в Москве состоялась коронация Михаила Фёдоровича Романова, родоначальника династии Романовых на Российском престоле.

- 1774 – Российская империя и Османская империя подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1768–1774.

- 1804 – утверждение первого российского цензурного устава. В Российской империи введена предварительная проверка рукописей и печатных изданий. Контроль осуществлял Цензурный комитет при Министерстве народного просвещения.

- 1906 – Пётр Столыпин назначен главой правительства Российской империи.

- 1917 – Александр Керенский возглавил Временное правительство

- 1925 – СССР присоединился к Метрической конвенции.

- 1973 – запущена советская автоматическая межпланетная станция «Марс-4».

22 июля

В Карелии:

- 1826 – в Петрозаводске состоялась торжественная закладка Александро-Невского собора.

В России:

- 1763 – Императрица Екатерина II подписала манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают…»

- 1863 – на Невском проспекте в Санкт-Петербурге состоялось первое испытание конки.

- 1906 – Николай II распустил Государственную думу I созыва.

- 1918 – Совнарком РСФСР издал декрет о борьбе со спекуляцией, который запрещал негосударственную торговлю.

- 1929 – началась война между СССР и Китаем за Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД).

- 1954 – ЦК КПСС принял постановление «О мерах по усилению пропаганды здорового быта среди населения».

- 1959 – состоялся первый полёт самолёта Ан-10.

- 1960 – В Москве создан Институт экономики стран мировой социалистической системы Академии наук СССР.

- 1961 – первый полёт первого советского экраноплана «СМ-1».

Праздники: Всемирный день мозга.

23 июля

В Карелии:

- 1842 – на Митрофановском заводе в Койриноя было выплавлено первое олово. Это предприятие стало первым в России олово-медеплавильным заводом.

- 1870 – под секретный надзор полиции в Олонец за «политическую неблагонадежность» была доставлена группа ссыльных участников Польского восстания.

- 1906 – в Петрозаводске состоялось открытие фонтана на Левашовском бульваре.

- 1914 – вышло экстренное распоряжение Олонецкого губернского присутствия по воинской повинности о мобилизации в связи с началом Первой мировой войны.

- 1919 – Петрозаводский горсовет издал распоряжение, положившее начало масштабной учётной переписи жилищного фонда и населения города.

- 2008 – в Петрозаводске создана национально-культурная автономия киргизов «Ала-тоо».

В России:

- 1687 – в Париж прибыло первое русское посольство.

- 1783 – императрица Екатерина II издала указ «Об учреждении особого Комитета для управления театральными зрелищами и музыкой». Эта дата считается днём основания труппы, которая впоследствии стала Мариинским театром в Санкт-Петербурге.

1836 год – в Московском Кремле на Ивановской площади водружён на постамент Царь-колокол.

- 1874 – Александр Николаевич Лодыгин получил привилегию (патент) на лампу накаливания. Петербургская Академия наук присудила ему Ломоносовскую премию за это изобретение.

- 1923 – на базе больницы графа Н. П. Шереметьева открыт институт травматологии и неотложной помощи им. Н. В. Склифосовского.

- 1985 – на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь» с межконтинентальной баллистической ракетой.

- 1994 – В Санкт-Петербурге начались Игры доброй воли.

Праздники: Всемирный день китов и дельфинов.

24 июля

В Карелии:

- 1914 – Олонецкая губерния Высочайшим распоряжением Николая II была официально переведена на положение чрезвычайной охраны из-за начала Первой мировой войны. Это распоряжение передало всю полноту гражданской и судебной власти олонецкому губернатору.

- 1920 – в Петрозаводске открылась I Спартакиада Карелии.

- 1944 – открылась Петрозаводская городская библиотека № 1 (ныне – Центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова МУ «Централизованная библиотечная система» города Петрозаводска).

В России:

- 1939 – прошло первое празднование Дня Военно-морского флота СССР.

- 1956 – статус города получили Дубна и Обнинск.

- 1959 – московском парке «Сокольники» Никита Хрущёв и вице-президент США Ричард Никсон открыли первую Американскую национальную выставку в СССР.

- 1993 – опубликовано сообщение Центробанка России о прекращении оборота купюр советского образца и их обмене в установленный срок.

- 2007 – принят Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Праздники: День кадастрового инженера, День флориста.

25 июля

В Карелии:

- 1923 – Карельская трудовая коммуна преобразована в Автономную Карельскую ССР в составе РСФСР.

- 1925 – в окрестностях станции Медвежья Гора открылся всесоюзный туберкулёзный санаторий «Медвежья Гора».

- 1976 – на 72-м километре дороги Кочкома–Реболы, на месте гибели Героя Советского Союза Н. Г. Варламова, повторившего подвиг Александра Матросова, открыт памятник.

В России:

- 1566 – Митрополитом Московским и всея Руси стал Филипп (в миру Фёдор Колычев), открыто выступавший против опричнины Ивана Грозного.

- 1710 год – в ходе Северной войны русские войска под командованием фельдмаршала Бориса Шереметева принудили шведский гарнизон Риги к капитуляции.

- 1713 – Пётр I подписал именной указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского».

- 1826 – в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга были казнены через повешение пять руководителей восстания декабристов: П. Пестель, К. Рылеев, С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-Рюмин и П. Каховский.

1918 – Совет народных комиссаров издал декрет о создании речной милиции.

1930 – принято постановление ЦК ВКП(б) о введении в СССР всеобщего начального обучения в объёме четырёхлетнего курса.

1973 – с космодрома Байконур запущена советская межпланетная станция Марс-5.

1984 – космонавт Светлана Савицкая стала первой в мире женщиной, вышедшей в открытый космос. Она провела за пределами станции «Салют-7» 3 часа 35 минут.

- 1992 – президент Б. Ельцин подписал указ «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации», положивший начало массовой приватизации государственного имущества.

Праздники: День сотрудника органов следствия Российской Федерации, День речной полиции.

26 июля

В Карелии:

- 1636 – подписан царский указ о воеводском управлении территориями, в том числе Белозерским краем, относившимся к землям будущего Олонецкого уезда.

- 1914 – Петрозаводск торжественно провожал первую партию запасных солдат, призванных на фронт. Город был украшен, а провожать бойцов собрались сотни местных жителей.

В России:

- 1730 – императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Успенского большого колокола, который впоследствии получил название «Царь-колокол».

- 1830 год – Постановление о постройке Пулковской обсерватории. Император Николай I утвердил решение о создании Главной астрономической обсерватории Академии наук под Санкт-Петербургом.

- 1930 – под Воронежем группа советских военных лётчиков выполнила серию показательных прыжков с парашютом. Это событие положило начало развитию парашютного спорта в СССР.

- 1951 – в ходе археологических раскопок в Великом Новгороде была обнаружена первая берестяная грамота.

- 1972 – Красноярская ГЭС была принята Государственной комиссией в промышленную эксплуатацию

- 1974 – с космодрома Байконур запущена советская орбитальная станция «Салют-3».

- 1993 – центральный банк России прекратил обращение советских и российских банкнот образца 1961–1992 годов.

Праздники: Международный день эсперанто, День парашютиста (Россия).

27 июля

В Карелии:

- 1888 – массовое празднование в Петрозаводске 900-летия крещения Руси, состоялся многолюдный крестный ход.

- 1941 – сформирован партизанский отряд Калевальского района «Боевое знамя».

В России:

- 1822 – открытие крупнейшей в Российской империи Нижегородской торговой ярмарки.

- 1827 – указом Николая I учреждено «Первое российское от огня страховое общество».

- 1836 – торжественная закладка в Москве Храма Христа Спасителя в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

- 1841 – в Пятигорске на дуэли погиб Михаил Юрьевич Лермонтов.

- 1925 – постановлением ЦИК СССР и СНК СССР на основе Российской академии наук была образована Академия наук СССР.

- 1927 – Президиум ЦИК и Совет Народных Комиссаров СССР приняли постановление об учреждении звания «Герой Труда».

- 1985 – в Москве открылся XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

Праздники: День Военно-морского флота.

28 июля

В Карелии:

- 1974 – в селе Видлица открыт памятник воинам, погибшим в боях за освобождение села в годы Великой Отечественной войны. Автор памятника – скульптор Л. Ф. Ланкинен.

- 1984 – вблизи села Ругозеро открыт памятный знак воинам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны на Ребольском направлении Карельского фронта.

- 2006 – утверждены герб и флаг Калевальского района.

В России:

- 1713 – Указом Петра I в ходе Северной войны была образована новая административная единица Российской империи - Рижская губерния.

- 1741 – корабль Витуса Беринга достиг побережья Аляски.

- 1764 – в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, заложен каменный Андреевский собор.

- 1914 – начало Первой мировой войны. Австро-Венгрия объявила войну Сербии.

- 1923 – В Москве проведён первый в России матч по волейболу.

- 1942 – вышел Приказ народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина № 227 «Ни шагу назад!», запрещающий отход войск без распоряжения высшего командования и вводивший штрафные батальоны.

- 1957 - в Москве начался VI международный фестиваль молодёжи и студентов.

Праздники: Всемирный день борьбы с гепатитом, День Крещения Руси.

29 июля

В Карелии:

- 1779 – Повенец получил статус уездного города,

- 1873 – в Петрозаводске торжественно открыт памятник императору Петру I.

- 1878 – император Александр II утвердил новый официальный герб Олонецкой губернии.

- 1969 – в Петрозаводске прошёл Первый республиканский слёт бывших партизан и подпольщиков Карелии.

- 2019 – в Петрозаводске в парке Мира открыт памятник Защитнику Отечества, посвящённый бойцам, воевавшим в Афганистане и других горячих точках и локальных конфликтах.

- 2021 – чествование в Петрозаводске олимпийского чемпиона тхэквондиста Владислава Ларина.

В России:

- 1696 – русские войска в ходе Второго Азовского похода Петра I взяли турецкую крепость Азов.

- 1812 – император Александр I издал манифест о создании ополчения для защиты Отечества от наполеоновской армии.

- 1900 – российский физик Пётр Лебедев на Всемирном конгрессе в Париже представил доказательство давления света на твёрдые тела. Открытие легло в основу современной квантовой физики.

- 1927 год – ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об образовании Ленинградской области из пяти бывших губерний.

- 1938 – начались бои у озера Хасан между советскими войсками и японской армией, вызванные территориальными претензиями Японии.

- 1942 – Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены ордена: Суворова трёх степеней; Кутузова двух степеней; Александра Невского.

- 1990 – городу Калинин возвращено название Тверь.

Праздники: Международный день тигра.

30 июля

В Карелии:

- 1930 – в Петрозаводске начала работу Станция скорой и неотложной медицинской помощи.

- 1953 – вступил в эксплуатацию Медвежьегорский хлебозавод.

- 1973 – открылась Костомукшская городская больница.

В России:

- 1829 – в Москве заложены Триумфальные ворота в честь побед российского воинства в 1812, 1813 и 1814 гг.

- 1907 – в Москве начал функционировать первый автобус.

- 1914 – Николай II подписал указ о всеобщей мобилизации в Российской империи. Этот шаг сделал вступление Российской империи в Первую мировую войну необратимым.

- 1950 – в Ленинграде открыт Приморский парк Победы и стадион им. С. М. Кирова.

- 2017 – в Санкт-Петербурге и Кронштадте впервые в новейшей истории прошел Главный Военно-морской парад России.

Праздники: Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

31 июля

В Карелии:

- 1878 – Петрозаводск посетили младшие сыновья и племянники Александра II великие князья Сергей Александрович, Павел Александрович, Константин Константинович и Дмитрий Константинович.

В России:

- 1605 – архиепископ Игнатий в Успенском соборе Московского Кремля венчает на московское царство Лжедмитрия I .

- 1850 – российский мореплаватель Геннадий Невельской основал Николаевский пост (ныне город Николаевск-на-Амуре).

- 1954 – постановление правительства СССР о создании на архипелаге Новая Земля Северного испытательного полигона ядерного оружия.

- 1956 – в Москве открылся Центральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках.

- 1991 – президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший подписали Договор СНВ-1 - ключевое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Праздники: День военно-морского врача ВМФ РФ, День системного администратора.