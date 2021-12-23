Животноводческое хозяйство в Карелии забивало скот и сваливало отходы

Прокуратура Олонецкого района проверила деятельность животноводческого хозяйства и выявила грубые нарушения в сфере обращения с отходами. В надзорном ведомстве пояснили, что биологические отходы, образовавшиеся в результате забоя крупного рогатого скота, хранились ненадлежащим образом и несвоевременно уничтожались.

По итогам проверки руководителю организации внесли представление, по результатам его рассмотрения нарушения устранили, ответственного работника предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.

В отношении руководителя предприятия и самого юридического лица прокуратурой возбуждены два дела об административном правонарушении.

По результатам их рассмотрения Россельхознадзор вынес решение о привлечении виновных к административной ответственности. // Фото: AveCalvar/Pixabay.com