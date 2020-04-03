Жителя Карелии оштрафуют за картинки со свастикой в соцсети

Олончанин опубликовал на своей странице в социальной сети изображения с нацистской символикой и свастикой, рассказали в МВД. В действиях 28-летнего молодого человека усмотрели признаки нарушения закона.

В отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), а материалы передали в суд.

Молодому человеку грозит штраф от одной до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест до 15 суток также с конфискацией.

В республиканском МВД разъяснили, что в соответствии с федеральными законами № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов», № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в запрещается использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.