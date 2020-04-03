Мошенники прикидываются больными родственниками, чтобы выманить деньги

Мошенники придумали очередную уловку, как набить свои карманы за счет россиян. Если раньше удавалось наживаться на продаже несуществующих защитных масок и антисептиков, то теперь в ход пошли звонки от якобы заболевших из больниц.

Как рассказали в МВД по Карелии, неизвестный звонит своей жертве и сообщает, что родственник попал в больницу с пугающим заболеванием. Незнакомец может представиться кем угодно, иногда пытается даже говорить от имени заболевшего родственника. Но разговор всегда сводится к одному – теме денег. Звонящий просит перевести деньги, чтобы якобы выписаться из больницы. Ошеломленные жертвы не сразу понимают, что их обманывают.

В министерстве сообщают, что в Карелии пока таких сообщений о мошенничестве не зафиксировано. Тем не менее нужно сохранять бдительность.

«Если близкие или незнакомцы звонят с неизвестного номера и требуют перевести деньги - прекратите разговор. После этого самостоятельно свяжитесь с родственником по проверенному номеру телефона и проясните ситуацию»,

- предупреждают стражи порядка. И уточняют, что если кому-то требуется госпитализация, то нужно следовать рекомендациям врачей и оставаться под их присмотром.

К слову, озвученная схема мошенничества не нова. Ранее незнакомцы выманивали деньги у жертв звонками с сообщениями о попавших в ДТП родственниках и возможности избежать ответственности за отдельную плату.