03 апреля 2020, 10:11
Происшествия

Мошенники прикидываются больными родственниками, чтобы выманить деньги

МВД по РК предупреждает жителей Карелии о новой уловке дистанционных мошенников, которые просят перевести деньги, чтобы "выписаться из больницы"

Мошенники придумали очередную уловку, как набить свои карманы за счет россиян. Если раньше удавалось наживаться на продаже несуществующих защитных масок и антисептиков, то теперь в ход пошли звонки от якобы заболевших из больниц.

Как рассказали в МВД по Карелии, неизвестный звонит своей жертве и сообщает, что родственник попал в больницу с пугающим заболеванием. Незнакомец может представиться кем угодно, иногда пытается даже говорить от имени заболевшего родственника. Но разговор всегда сводится к одному – теме денег. Звонящий просит перевести деньги, чтобы якобы выписаться из больницы. Ошеломленные жертвы не сразу понимают, что их обманывают.

В министерстве сообщают, что в Карелии пока таких сообщений о мошенничестве не зафиксировано. Тем не менее нужно сохранять бдительность.

«Если близкие или незнакомцы звонят с неизвестного номера и требуют перевести деньги - прекратите разговор. После этого самостоятельно свяжитесь с родственником по проверенному номеру телефона и проясните ситуацию»,

- предупреждают стражи порядка. И уточняют, что если кому-то требуется госпитализация, то нужно следовать рекомендациям врачей и оставаться под их присмотром.

К слову, озвученная схема мошенничества не нова. Ранее незнакомцы выманивали деньги у жертв звонками с сообщениями о попавших в ДТП родственниках и возможности избежать ответственности за отдельную плату. 

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Метки: 
мошенничество
дистанционные мошенники
МВД по РК
новости Карелии
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финансы