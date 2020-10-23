Жительница Карелии убила мужчину ударом пяткой

В Лоухском районе суд переквалифицировал дело о смерти местного жителя, в которой обвинялась его знакомая. Об этом сообщается на сайте суда.

Как было установлено в ходе судебного заседания, в один из дней женщина ударила мужчину в живот пяткой из-за того, что тот употреблял алкоголь. В результате этого удара потерпевший получил тупую травму живота и скончался.

Подсудимая обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека. По этой статье она могла получить до 15 лет лишения свободы. Женщина свою вину не признала, заявив, что не желала смерти потерпевшего, и назвала свои действия неосторожными.

В итоге суд счел доказательства вины подсудимой по тяжкой статье недостаточными и переквалифицировал дело на статью о причинении смерти по неосторожности.

Женщине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Также она должна будет выплатить 500 тысяч рублей родственникам погибшего. Фото amur.info