Новый знакомый ограбил мужчину в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный отобрал у него мобильный телефон. Стражи порядка выяснили, как все произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как выяснилось, заявитель познакомился на автовокзале с двумя мужчинами. Они купили спиртного и пошли распивать алкоголь на квартиру. Там между новыми приятелями возник конфликт. Молодой мужчина при помощи силы отобрал мобильный телефон у потерпевшего и скрылся. Ни имени, ни возраста своего обидчика мужчина не знал.

Полицейским удалось установить 30-летнего подозреваемого. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. При себе у мужчины нашли и украденный телефон.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото nm45.ru