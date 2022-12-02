Жительница Карелии не стерпела оскорблений и убила мужа

В Беломорске завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней женщины. Ее обвиняют в убийстве мужа, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в сентябре этого года в одной из квартир города между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнула ссора. Женщина схватила нож и нанесла мужу удар в грудь. Осознав, что она натворила, горожанка вызвала скорую помощь. Однако спасти 60-летнего мужчину не удалось.

Подозреваемая была арестована. Она призналась в убийстве и мотивировала свой поступок тем, что супруг оскорблял ее.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали уголовное дело в суд, вскоре оно будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com