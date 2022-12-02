Почти два миллиона взяла в кредит петрозаводчанка и перевела аферистам

Жительница Петрозаводска поверила мошенникам и лишилась огромной суммы денег. Почти всю 52-летняя женщина взяла в кредит, сообщили в МВД Карелии.

Ей позвонили «сотрудники банка» и сообщили, что от ее имени оформлен кредит. Действовать предложили быстро, при этом никому не сообщать о проблемах.

Велели самой оформить кредит, обналичить и перевести на «резервный» счет. Жертва перечислила больше 966 тысяч рублей.

Потом эти же псевдобанкиры сказали, что нужно повторить операцию, только в другом банке. Там горожанка смогла взять в кредит 761 тысяч рублей. Их она тоже перевела на продиктованный неизвестный счет.

Далее телефонные аферисты предложили женщине помочь в операции по поимке преступников. Ей нужно было спровоцировать конфликт с персоналом отделения банка и заснять на видео.

Только тогда петрозаводчанка поняла, что ее обманывают. За день общения с мошенниками она лишилась без малого 1 730 000 рублей. // фото: freepik.com