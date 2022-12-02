Водитель в Петрозаводске сел за руль машины покойного и был наказан

Автоинспекторы в Петрозаводске 1 декабря отстранили от управления машиной водителя, который сел за руль чужого транспортного средства. Его собственник умер, пояснили в Госавтоинспекции.

По закону управлять таким транспортом запрещено до вступления в право наследства. Это распространяется в том числе на случаи, когда близкий родственник покойного внесен в полис ОСАГО.

Автомобилист должен заплатить штраф, номерные знаки и регистрационные документы изъяли. // фото: ГИБДД Петрозаводска