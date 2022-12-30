Жители Кинелахты рискуют встретить Новый год с факелами

В поселке Пряжинского района уличное освещение не горит 4 дня и на Новый год, похоже, ситуация не изменится. Местные жители не хотят оставаться на праздник в кромешной тьме, они засыпали жалобами чиновников.

«Обращения в ЕДДС поселка Пряжа, главе республики дают один результат: все пересылается обратно в администрацию поселка Ведлозеро, а там ловко находят отговорки: «Мы порешаем...»,

- пишут жители Кинелахты в группе Кинелахта - меж двух озер в ВК.

Работник, с которым заключила договор ведлозерская администрация, также кормит всех «завтраками» и находит другие «важные» причины. То все лампочки в поселке вдруг перегорели, то плохо себя чувствует. Другого электрика в поселении днем с огнем не сыскать.

«По всей видимости, местная администрация не обеспечивает электрика своевременно всем необходимым (лампами) или же он их не просит? Мы как-то сами приобретали лампу, ради того, чтобы на нашем отрезке улицы горел фонарь. Вообще количество фонарей на улицах минимальное», - так население карельского поселка пытается докопаться до истины и найти причины столь «глобальной» проблемы.

Неприятная новость быстро обросла гневными комментариями в соцсети «ВКонтакте».

«А если в потемках не дай бог случится травма, кто интересно будет отвечать? Связи нет и в помине.... Так можно просто замерзнуть и все.... И не докричишься ни до кого», - негодуют подписчики.

Они отмечают, что проблема уличного освещения в карельской глубинке – вопрос болезненный. В отличие от других сел и деревень, где горят лампочки Ильича, улицы Кинелахты уже осенью окутывает темнотища, хоть глаз выколи.

Наблюдательные кинелахтинцы подметили, что на федеральных трассах сутками горят фонари, а в населенных пунктах, особенно отдаленных и так сойдет. Понятно, разные статьи финансирования, но почему страдают люди?

Что остается делать местным жителям? Все просто: отправляясь в гости к соседям, необходимо прихватить с собой факел, а лучше всего не выходить из дома после пяти вечера. Тем не менее жители поселка надеются на новогоднее чудо. // фото unsplash.com