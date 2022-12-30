Более 30 машин для медицинских учреждений поступило в Карелию

31 автомобиль для медицинских организаций поступил в Карелию. На легковых авто «Лада Гранта будут возить пациентов в медицинские организации, работников к пациентам, также на них будут перевозить анализы для исследований, доставлять лекарства в отдаленные населенные пункты.

Новые авто отправятся в районы. В карельском Минздраве сообщили, что по восемь автомобилей получат Кондопожская ЦРБа и межрайонная больница №1 в Костомукше. Еще семь – предназначены для Прионежского района. По три машины передадут Медвежьегорской и Питкярантской ЦРБ. Два автомобиля пополнят автопарк Олонецкой ЦРБ.

В этом году Карелия получила по программе модернизации 53 отечественный авто. // фото пресс-центр Минздрав РК