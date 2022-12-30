Последняя церемония года, Любарский поздравил молодоженов

30 декабря в петрозаводском ЗАГСе состоялась последняя в этом году церемония бракосочетания.

В предновогодней атмосфере в Петрозаводске появилась новая ячейка общества - семья Михаила и Анастасии Полиных.

Свидетельство о заключении брака, первый совместный документ, молодоженам вручил глава столицы Карелии Владимир Любарский.

«Желаю Михаилу и Анастасии пронести свою любовь через всю жизнь. Никогда не забывайте этот памятный день – прекрасный повод украсить ожидание новогоднего чуда еще одной важной датой. Берегите и цените друг друга!»

- написал в своем аккаунте сити-менеджер.

Напомним, 1 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января городской отдел ЗАГСа будет отдыхать. 2, 5, 7 января с 10:00 до 15:00 будет вестись только государственная регистрация смерти. // фото со страницы главы города