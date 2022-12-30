Главную ель России выбирали не в Карелии

Петрозаводск – столица Карелии, значит, на площади Кирова собрана и украшена главная ель нашей республики. Мы ведь хвойный край. На набережной Петрозаводска выставлена занимательная инсталляция со следующей формулой: «4С-3Е-2Б-1О», что означает, что в Карелии на каждые четыре сосны приходится три ели, ну и дальше расположены цифры лиственных пород.

И не удивительно ли нам, что в еловом краю на площади стоит искусственное дерево? Какой же пример нам дает Москва? В Москве в Кремле установили настоящую ель: дереву 95 лет, его высота составляет 27 метров, а диаметр ствола — 56 сантиметров. В процессе отбора дерева на роль главной елки страны было осмотрено более 30 экземпляров. Два из них были представлены специальной комиссии. Выбрали дерево в Волоколамском филиале Мособллеса… (Видео)