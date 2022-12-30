30 декабря 2022, 15:45
Общество

Двух жителей Карелии лишили водительских прав из-за болезней

В Суоярвском районе суд запретил местным жителям управлять транспортными средствами

Прокуратура Суоярвского района провела сверку граждан, состоящих на диспансерном учете и имеющих водительские права. Надзорный орган выявил двух людей, которые имеют заболевания, являющиеся противопоказанием для управления транспортом, сообщает республиканская прокуратура.

По результатам проверки в суд были направлены два исковых заявления об аннулировании водительских прав граждан из-за их болезней.

Заявления надзорного органа были рассмотрены и удовлетворены. Лишенные прав жители еще могут оспорить решение суда. // Фото: unsplash.com

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диспансерный учет
новости Карелии