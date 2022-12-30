30 декабря 2022, 15:45
Двух жителей Карелии лишили водительских прав из-за болезней
В Суоярвском районе суд запретил местным жителям управлять транспортными средствами
Прокуратура Суоярвского района провела сверку граждан, состоящих на диспансерном учете и имеющих водительские права. Надзорный орган выявил двух людей, которые имеют заболевания, являющиеся противопоказанием для управления транспортом, сообщает республиканская прокуратура.
По результатам проверки в суд были направлены два исковых заявления об аннулировании водительских прав граждан из-за их болезней.
Заявления надзорного органа были рассмотрены и удовлетворены. Лишенные прав жители еще могут оспорить решение суда. // Фото: unsplash.com