Двух жителей Карелии лишили водительских прав из-за болезней

Прокуратура Суоярвского района провела сверку граждан, состоящих на диспансерном учете и имеющих водительские права. Надзорный орган выявил двух людей, которые имеют заболевания, являющиеся противопоказанием для управления транспортом, сообщает республиканская прокуратура.

По результатам проверки в суд были направлены два исковых заявления об аннулировании водительских прав граждан из-за их болезней.

Заявления надзорного органа были рассмотрены и удовлетворены. Лишенные прав жители еще могут оспорить решение суда. // Фото: unsplash.com