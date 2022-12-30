Жители деревни Мегрега получили один на всех новогодний подарок

Современный культурно-досуговый центр в канун Нового года сдан в эксплуатацию в деревне Мегрега Олонецкого района. Долгожданный объект, построенный по национальному проекту «Культура», открыл глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщили в пресс-службе правительства.

В новом ДК есть светлый и просторный зрительный зал, зал хореографии, площадка для дискотек, хоровая студия, помещение, где разместится модельная библиотека. В кабинетах, предназначенных для работы различных кружков и секций, смогут заниматься и дети, и взрослые. У местных талантов теперь есть даже гримерная.

Также для учреждения приобретены синтезатор и цифровое пианино, компьютер и проектор. По словам Артура Парфенчикова, следующая задача − газификация объекта, которая стоит в планах на следующий год. А сейчас жителей Мегреги ждет праздничный концерт. // Фото: gov.karelia.ru.