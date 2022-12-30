30 декабря 2022, 14:27
Жителей Карелии проконсультируют по получению сертификатов на растения
В Россельхознадзоре в начале следующего года проведут горячую линию
Об оформлении и получении фитосанитарных сертификатов расскажут специалисты регионального Россельхознадзора.
В ведомстве с 1 по 8 января проведут горячую линию.
Узнать необходимую информацию можно по номеру телефона +79210120010. Данные о режиме работы ведомства в праздничные дни опубликованы на официальном сайте Россельхознадзра. // Фото: pxhere.