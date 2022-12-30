Жителей Карелии проконсультируют по получению сертификатов на растения

Об оформлении и получении фитосанитарных сертификатов расскажут специалисты регионального Россельхознадзора.

В ведомстве с 1 по 8 января проведут горячую линию.

Узнать необходимую информацию можно по номеру телефона +79210120010. Данные о режиме работы ведомства в праздничные дни опубликованы на официальном сайте Россельхознадзра. // Фото: pxhere.