Жители Карелии отправили более полутора тысяч писем Деду Морозу

Почта России в прошлом году доставила более 220 тысяч писем Деду Морозу. 1764 писем зимнему волшебнику отправили жители Карелии, сообщили в Почте.

При этом отправлять письма можно круглый год. Чтобы послание дошло, следует правильно указать данные на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Чтобы получить ответ, нужно указать обратный адрес с индексом.

Жители Северо-Запада отправили Деду Морозу почти 22 тысячи писем в 2020 году. Больше всего посланий пришло из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Вологодской областей. (фото vestitula.ru)