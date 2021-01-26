26 января 2021, 19:45
Жители Карелии отправили более полутора тысяч писем Деду Морозу
По Северо-Западу больше всего писем отправили жители Петербурга и трех областей
Почта России в прошлом году доставила более 220 тысяч писем Деду Морозу. 1764 писем зимнему волшебнику отправили жители Карелии, сообщили в Почте.
При этом отправлять письма можно круглый год. Чтобы послание дошло, следует правильно указать данные на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Чтобы получить ответ, нужно указать обратный адрес с индексом.
Жители Северо-Запада отправили Деду Морозу почти 22 тысячи писем в 2020 году. Больше всего посланий пришло из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Вологодской областей. (фото vestitula.ru)