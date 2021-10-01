Жителей Кукковки, Древлянки и Ключевой отвезут на сельхозярмарку

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка открыла свои двери для жителей и гостей Карелии. Продукцию растениеводства, животноводства и пищевой промышленности представляют на Ярмарочной площади по улице Инженерной местные фермеры и производители из других регионов.

Спрос на товары сельхозпроизводителей ожидается высокий, поэтому для жителей отдалённых районов будут работать бесплатные автобусы. Организатор ярмарки Корпорация развития Республики Карелия предусмотрела для петрозаводчан такую возможность.

«Бесплатные рейсы организованы для жителей Кукковки, Древлянки и Ключевой. Транспорт доставит вас на ярмарку, а затем отвезёт домой с покупками по специальному расписанию, которое можно посмотреть у нас на сайте»,

– рассказал врио генерального директора КРРК Александр Черемовский.

С расписанием автобусов можно ознакомиться здесь.

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка продлится 10 дней – до 10 октября. Покупателей ждут на Ярмарке ежедневно с 10.00 до 18.00. // Фото: droberson