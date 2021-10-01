В октябре пройдет всероссийская перепись населения

Очередная перепись населения начнется в России в середине месяца, 15 октября. Традиционно перепись проводится раз в десять лет, пишут «Известия».

Согласно международным стандартам, принятым в России, последняя состоялась в 2010-м, новая должна была пройти осенью 2020-го. Однако из-за пандемии ее решено было перенести. Сначала сроки были сдвинуты на весну 2021-го, затем — на август, а позднее — на октябрь этого года.

Всего, как предполагается, в переписи примут участие около 300 тысяч переписчиков. Кроме того, сообщить необходимые данные о себе можно будет на сайте госуслуг, не дожидаясь, пока переписчик придет на дом. // Фото: Free-Photos