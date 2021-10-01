01 октября 2021, 09:38
Общество

Детские пособия будут приходить только на карту «Мир»

В России меняется порядок выплаты детских пособий

В начале октября завершается период перевода детских пособий на карты «Мир». С этого момента на карты других платежных систем выплаты на детей приходить не будут.

Тем, у кого нет карты «Мир», деньги будут поступать на банковский счет. Получить их можно будет в отделении банка либо почтовым переводом.

Сообщается, что единоразовые выплаты эта мера не затронет, они будут начисляться на все карты. Речь идет именно о регулярных детских пособиях.

Летом 2021 года на отечественную платежную систему перевели другие социальные выплаты, в том числе пенсионные. Карты отечественной платежной системы можно оформить в любом банке. // Фото: yur-gazeta.ru

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карта мир
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порядок выплаты