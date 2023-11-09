Жильцы общежития в Петрозаводске испугались, что их выкинут на улицу

Шесть общежитий производственного объединения «Петрозаводскмаш» руководство предприятия ровно двадцать лет назад передало новому владельцу. Им стал негосударственный социальный фонд «Жилищный комплекс». С того времени проживающие в этих общежитиях стали бояться за свои квадратные метры.

Как только сменился собственник, во всех общежитиях появились объявления, обязывающие жильцов в недельный срок заключить договор о найме жилья на новых условиях. Договор предполагал повышение платы за одно место в четыре раза! То есть за комнату в 17 квадратных метров, где жила семья из четырех человек, пришлось платить по-новому не менее 1300 рублей (это была треть средней зарплаты в те годы, а иногда и половина – прим.ред.).

«Это очень много, очень дорого для моей семьи. Зарплату задерживают. Аванс только вот за сентябрь выдали – 1200. Этих денег даже не хватит для оплаты», - говорила одна женщина из общежития.

Но гораздо больше пугала людей перспектива остаться вообще без жилья: «Если мы подпишем этот договор, они в одностороннем порядке могут его расторгнуть. И на следующий год не заключить со мной договор. И я вместе с детьми останусь на улице!» С другой стороны, по решению новых хозяев, лица, не подписавшие кабальный договор, подлежали выселению. На самом деле претензии новых владельцев были ничем не обоснованы. Ведь в то время еще действовал предыдущий договор. А значит, выселить кого-то можно было только на основании решения суда. Тем не менее, жильцы смотрели в завтра с большим пессимизмом. Поэтому они написали обращение на имя главы местного самоуправления Виктор Маслякова с просьбой о помощи. Под обращением поставили подписи 180 человек. Мэр откликнулся: «Администрация готова принять все здания. Если у кого-то есть желание заработать на жильцах, надо иметь в виду, что стоять в стороне городские власти не будут. Мы этими процессами будем управлять, и мы на стороне жильцов».

Кстати, в 1999 году одно из общежития перестраивали под жилой дом.

Ученые и преподаватели ПетрГУ осенью 2003 года оценивали работы карельских школьников и студентов, которые были представлены на Второй республиканской научной выставке «Шаг в будущее Карелии». Всего на заключительный этап выставки было отобрано 17 работ юных ученых.

Эксперты оценивали не только научную ценность проделанной ребятами работы, но проверяли их знание иностранного языка, чтобы они смогли объяснить на нем суть своих изысканий. Член жюри Александр Рогов отметил: «Работы очень сильные, конкурс был очень большой. Нам прислали 53 работы. Мы рассылали именные приглашения лауреатам республиканской конференции «Шаг в будущее Карелии», и не все их работы смогли пройти на выставку». Организована она была в ПетрГУ.

Студентка факультета технологий и предпринимательства КГПУ Светлана Корнева увлекалась историей Заонежского народного костюма, причем, с детства. Она работала в фондах музеев, копии сарафанов шила сама. Ей явно нравилось, как связаны история и современность. А Тимур Файзырахманов занимался историей своей семьи. Это увлечение передалось ему от мамы и бабушки. Он ездил по тем местам, откуда корни его рода. Все свои исторические изыскания он оформил в научный реферат. «Проследил своих предков до 1731 года. Родоначальником был Иван Дьячок. По профессии он был дьяконом в церкви».

На выставке были представлены работы из различных областей науки. Лучшие работы наградили дипломами, победители затем отправились в Москву на Всероссийскую научную выставку в Техническом университете имени Баумана.

Петрозаводск посетили выпускники известного в России шоу «Фабрика звезд» первого созыва. Журналистам они дали интервью и очень удивлялись, что их появление в городе не наделало совсем никакого шуму.

«Круто ты попал на TV!» Трое участников первой «Фабрики» прибыли в Петрозаводск, и тележурналисты перехватили их во дворе радиостанции. Поклонников и поклонниц рядом замечено не было. Это вызвало легкую грусть у Михаила Гребенщикова: «Вы первые люди, с которыми мы встретились после схода с поезда. А настроение обалденное. Мы давно все мечтали выспаться. И так произошло, что в поезде спали, и сейчас еще до обеда спали».

Музыканты ехали на север, а тут стояла теплая погода. И это их порадовало. Особенно темнокожего участника группы, которого зовут Джем. «Просто классика! – сказал он. – Где-то два дня назад мы были в Норильске. Там было минус 26. Мы выдержали. Всего два дня. Мы сразу адаптировались». Приехала и представительница прекрасной половины человечества Анна Куликова. Она отметила, что хотела бы, чтобы по радио им задавали интересные вопросы, не только про блат, и про то, какой у них любимый город. После эфира у звезд состоялся концерт. Кто помнит их выступление? Пишите в комментариях!

Таким было 9 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.