Женщина питалась и гасила долги за счет магазина, где работала

Незаконную подработку молодой женщины-кассира в Сортавале раскрыли, девушка может оказаться за решеткой.

Недостачу товара в сетевом магазине выявили во время инвентаризации. Подозрения упали на 27-летнюю сотрудницу. С октября по январь девушка, как считают в полиции, систематически оформляла фиктивные возвраты товаров по чекам, которые оставляли покупатели.

Наличные деньги она забирала из кассы, товары на полки не возвращались. За четыре месяца подозреваемая в хищении присвоила более 74 тысяч рублей. Деньги девушка в основном тратила на продукты и погашение долгов.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, различных видов работ, либо лишения свободы до двух лет. // фото «Петрозаводск говорит»