В гибели тракториста в Приладожье все еще пытаются разобраться

Госинспекция труда в Карелии завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с трактористом ООО «Вест Форест».

Трагедия произошла 12 января. Мужчина на личном автомобиле ехал по дороге общего пользования вблизи делянки в Ладожском участковом лесничестве. На машину упало спиленное дерево, мужчина погиб.

Большинство членов комиссии по расследованию несчастного случая пришли к выводу, что несчастный случай не связан с производством. Но два члена комиссии, включая инспектора, высказали особое мнение, что несчастный случай связан с производством.

В связи с этим инспекция рассматривает вопрос о проведении дополнительного расследования. // фото пресс-службы СК по РК