Мужчина инсценировал нападение, чтобы вызвать жалость, и просчитался

В декабре прошлого года житель одной из деревень Прионежского района обратился в полицию с заявлением о якобы совершенном на него нападении. Мужчина утверждал, что в его дом ворвались неизвестные и нанесли ему телесные повреждения.

Заявление было официально зарегистрировано, а заявителя предупредили об ответственности за предоставление ложных сведений, сообщили в МВД Карелии.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Однако, осмотрев мужчину, полицейские обнаружили лишь один порез на его теле. Других следов, подтверждающих факт преступления, найдено не было.

В ходе дальнейшего расследования участковый уполномоченный установил, что никакого нападения не происходило. Оказалось, что мужчина нанес себе травмы самостоятельно, чтобы вызвать жалость у родственников.

Для придания правдоподобности своей истории он успел рассказать вымышленную версию событий соседям, которые впоследствии подтвердили его слова во время поквартирного опроса. Теперь мужчине предстоит ответить перед законом за ложный донос. В отношении него возбуждено уголовное дело. // фото: pixabay.com