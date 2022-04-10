Право кончилось. Прессу не пускают в суды — просто потому, что могут

Текст: Георгий Чентемиров

Журналистов “ПТЗ говорит” и “Столицы” не пустили на заседание в Прионежский суд. Там в минувшую пятницу рассматривался иск бывшего кандидата на пост главы Деревянки Алексея Вострикова. Востриков требовал отменить результаты выборов и обещал рассказать о многочисленных нарушениях избирательного законодательства.

В России, как известно, открытое судопроизводство. Это прописано и в Конституции, и в федеральных законах. Есть некоторые исключения из данного правила, но суды по выборам к ним явно не относятся. Накануне заседания журналист “ПТЗ” позвонил в Прионежский суд и известил помощника судьи о своем намерении явиться; как говорится, на всякий случай, чтобы не было лишней возни с приставами на входе.

Однако возня все равно получилась знатная.

Когда журналисты попытались пройти в суд, приставы вызвали к проходной помощника председателя Марину Таратунину. И та заявила, что попасть на заседание никак нельзя, потому что журналисты не вписываются в коронавирусные ограничения, установленные судом.

Для понимания: два года назад, когда весь мир в ужасе замер перед пандемией коронавируса, суды в Карелии закрыли для посещения. И эта норма была оправданной, когда не работали учреждения, не ездил общественный транспорт, когда на грани гибели были целые отрасли экономики — туризм, общепит, — когда не готова была система здравоохранения, когда не было ни коек для больных, ни прививок для здоровых. Но потом все изменилось, полетели самолеты и поехали туристы, открылись кафе и фитнес-центры, заработали музеи и концертные площадки… А вот карельские суды по-прежнему радостно прятались за коронавирусными ограничениями. И прячутся до сих пор.

— У нас сейчас антиковидные меры, понимаете? — говорила Таратунина, размахивая распечатанными правилами посещения Прионежского суда.

— Антиковидные меры распоряжением губернатора давно отменены, кроме масочного режима, — напомнил журналисты “Столицы” Валерий Поташов.

- Здесь у нас не отменены, потому что это все выставлено на сайте. Я только что разговаривала с судьей, и она мне сказала, что с ней не было никакого предварительного согласования, и я журналистов не могу допустить. Вы только помощника в известность поставили; вы не спросили — можно, нельзя?

— Зачем мне спрашивать, если можно по закону?! — удивился журналист “ПТЗ”. — Этот документ, который вы предъявляете, на фоне законов Российской Федерации, декларирующих гласность судопроизводства, ничтожен, — напомнил корреспондент “ПТЗ”.

— Вы сейчас отменяете Конституцию? — спросил Поташов.

— Ну, здравствуйте, вы на меня сейчас повесите, что я Конституцию отменяю… — обиделась Марина Таратунина. — Вы хотите, чтобы я вас пропустила, хотя судья мне это делать запретила? Мне что сейчас делать?

Продолжать беседу было совершенно бессмысленно. Корреспондент “ПТЗ говорит” позвонил в Управление судебного департамента и рассказал о произошедшем. Однако беседа с сотрудником ведомства получилась еще смешнее.

— К сожалению, мы никак повлиять на это не можем. На будущее: пишите, пожалуйста, письменное заявление на имя судьи, который будет проводить заседание. Чтобы вас допустили, — сказала представитель судебного департамента.

— Это избыточное требование. У нас есть нормы закона. Исключительно в качестве доброй воли я известил о своем намерении прийти в открытое судебное заседание. Почему я должен писать бумажки какие-нибудь? — спросил журналист.

— Это нужно для того, чтобы вас также учли и выделили зал побольше. Просто запрос в свободной форме: “Прошу предоставить разрешение сотрудникам СМИ”. А когда получите разрешение, тогда уже спокойно приходите на заседание, и вас, скорее всего, допустят. В праве судьи отказать в этом, если для участников судебного процесса не хватает места.

— В каком законе прописано данное право — не пускать людей на открытое заседание?! — изумился журналист.

Сотрудница сослалась на статью уголовно-процессуального кодекса. Когда журналист попросил зачитать конкретную норму, она ее, разумеется, не нашла — потому что ее там нет. Данный факт работницу судебного департамента нисколько не смутил.

— Если бы у вас было разрешение от судьи и от председателя, вас бы, конечно, пустили, — твердила она.

Похоже, эти люди действительно не понимают, что такое право и насколько обязательно исполнение закона. В “утешение” работница судебного департамента сообщила, что Прионежский суд подготовит пресс-релиз. Правда, сайты судов сейчас работают очень плохо, поэтому и релиза придется подождать.

Тайный суд

Еще одна история произошла с журналистом “Черники” Алексеем Владимировым. Он пришел на суд по иску мэрии к бизнесмену-похоронщику Дмитрию Кузнецову.

— О деятельности Кузнецова журналист уже ранее писал и публиковал расследования, в том числе и в федеральных изданиях. Так как суть требований администрации Петрозаводска журналисту была неизвестна, он решил поприсутствовать в судебном заседании, чтобы все выяснить. Суд должен был состояться 6 апреля в 16 часов.

5 апреля Владимиров связался по телефону с помощником судьи Ермишиной и предупредил, что планирует посетить судебное заседание. 6 апреля за 15 минут до заседания журналист зарегистрировался в приемной и предоставил ходатайство о проведении фотосъемки. Его попросили ожидать в коридоре.

К началу заседания представители истца и ответчика не явились. Тогда к Владимирову подошел секретарь судебного заседания судьи Ермишиной и сообщил, что из-за неявки сторон суд, скорее всего, будет проводиться без них. Он спросил, готов ли журналист присутствовать на этом заседании. Владимиров ответил, что готов, так как его интересует этот процесс.

Однако журналиста в зал так и не пригласили. Примерно в 16:25 помощник Ермишиной заявила, что из-за неявки сторон судьей будет вынесено какое-то процессуальное решение. Какое именно, она не уточнила. После этого Владимиров ушел.

Каков же было его удивление, когда тем же вечером он прочел на сайте суда, что судья Ермишина провела-таки рассмотрение дела в заочном формате и вынесла решение — удовлетворить исковые требования администрации Петрозаводска!

"Владимиров посчитал, что его права на присутствие в судебном заседании, пусть даже в заочном формате и без присутствия сторон, нарушены. 7 апреля он позвонил помощнику судьи Ермишиной и попросил представить аудиозаписи заседания и мотивированное решение по делу. Помощник судьи сказала, что согласует все с судьей и позвонит журналисту, однако ответа не последовало",

— говорится в жалобе, поданной в Союз журналистов Карелии.

Журналиста насторожило, что дело было рассмотрено настолько молниеносно. Между тем в Петрозаводском суде проходит еще один судебный процесс с тем же ответчиком — Дмитрием Кузнецовым. Владимиров полагает, что оба дела могут быть взаимосвязаны, и в этом контексте “отсечение” прессы от судебного заседания выглядит подозрительно.

Корреспондент “ПТЗ говорит” позвонил одному из судей городского суда и попросил объяснить произошедшее: как, вообще, возможно рассмотреть дело без участников и не выходя из кабинета?

— Если никто из участников процесса не явился, суд вправе принять решение — если есть такое основание. Нет ничего удивительного в том, что суд выносит решение, когда вообще никто не приходит, и в первом же заседании. Как правила, это дела несложные, и каждая сторона загодя присылает свою позицию, — сообщил специалист.

— Однако то, что присутствовал слушатель (а журналисты отнесены именно к этой категории), несколько меняет картину. В идеале судья должен был выйти в зал заседания. Правда, все это в любом случае выглядело бы скомканно, и, по сути, свелось бы к формальному открытию заседания, удалению в совещательную комнату, а потом — зачитыванию резолютивной части. Судья не будет озвучивать присланные документы, даже если в зале есть публика. Читка предполагает процесс исследования материалов с участием сторон, чтобы они могли вопросы задать и так далее.

"Что касается журналиста, он не получил актуальной информации, хотя само событие состоялось. При буквальном соблюдении закона он бы смог присутствовать при оглашении решения. Теперь ему должны бы об этом рассказать",

— считает сотрудник суда.

К чести Петрозаводского суда, информацию журналистам по этому загадочному иску все же предоставили. Пресс-секретарь горсуда Денис Логутов сообщил, что с Кузнецова требовали взыскать неосновательное обогащение — средства, которые он должен был уплатить за аренду земли. Поскольку иск удовлетворен, в общей сложности администрации Петрозаводска должны заплатить 382 тысячи рублей.

Впрочем, был в нашем общении с горсудом и другой опыт. Когда журналистов не пустили на допрос спикера Заксобрания по делу Геннадия Боднаручка, мы потребовали предоставить информацию о ходе судебного заседания — ведь формально оно было открытым. Стоит ли упоминать, что нам тогда никто ничего не рассказал?

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Право на информацию в России закреплено законом. И это право все чаще нарушается, причем именно теми структурами, которые закон, вообще-то, должны охранять и защищать. Совсем недавно МВД Карелии прислало нам бессмысленную отписку в качестве ответа на наши вопросы о причинах задержания людей в Петрозаводске. На эту отписку мы пожаловались в прокуратуру, которая… переправила нашу жалобу в МВД! Вот и этот текст мы просим считать обращением в компетентные органы с просьбой проверить законность действий карельских судей. И, пожалуйста, не надо передавать это обращение им же самим.