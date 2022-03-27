В МВД Карелии не захотели объяснить, за что задерживают людей

Текст: Георгий Чентемиров,

председатель Союза журналистов Карелии

Наверное, у многих сложилось впечатление, что полиция выходит на какой-то новый уровень охраны общественного порядка. Например, об этом заставила задуматься картина, которую дважды наблюдали карельские журналисты, когда на площади Кирова в автозаки заталкивали людей, не делавших буквально ничего. Возможно, у происходящего было какое-то обоснование, но мы этого не знаем: МВД Карелии не ответило на журналистский запрос "ПТЗ говорит".

Первый такой эпизод произошел 6 марта. Немногочисленную группу людей, пришедших на площадь Кирова, окружили полицейские и “дотолкали” до автозака. Собравшиеся не выкрикивали никаких лозунгов, не демонстрировали плакатов, а просто стояли возле памятника Кирову. Тем не менее сотрудник МВД объявил их участниками несогласованной акции. Также он заявил, будто полиция начала проверку “по факту стихийного проведения публичных мероприятий с применением предметов и средств, представляющих опасность для общества и граждан”.

Спустя неделю ситуация повторилась. На главную площадь Петрозаводска пришли несколько человек, которых полицейские тут же попросили разойтись. Люди сообщили, что собрались поговорить о новой постановке музтеатра, однако дискуссия с правоохранителями закончилась оцеплением и погрузкой в автозак.

Задерживали людей не только на площади Кирова. Молодой житель Петрозаводска рассказал нашему изданию, что его задержали на улице Куйбышева, когда он собирался зайти в кафе.

— Я шел по улице, и тут ко мне подбежал мужчина в гражданском. Закричал: “Стой, [неприличное слово]!” Попытался схватить парня, который шел со мной рядом, но тот убежал. Откуда-то выскочил еще один человек, тоже в гражданском, и погнался за парнем, а первый прижал меня к стенке. Я попытался позвонить жене, сказать, что происходит что-то странное, но мужчина выхватил у меня телефон. Потребовал показать паспорт; когда я достал паспорт, тоже выхватил его и спрятал в карман.

Он ничего не объяснил, не представился, не показал удостоверения. Выглядело так, будто меня грабят какие-то гопники. Привели сбежавшего парня; тот начал возмущаться, но ему сказали поменьше болтать — дескать, в отделении разберемся. Тут я понял, что это сотрудники полиции.

Нас поставили к стене, начали задавать вопросы: куда вы суетесь, зачем вы стреляете нашим ребятам в спину, сколько вам заплатили? Я ответил, что, вообще, в магазин шел. Затем приехали полицейские на служебных машинах, и нас увезли в отделение. Телефоном мне пользоваться не позволяли, хотя он лежал рядом, и мне постоянно названивала жена — она не понимала, куда я пропал. Второму парню тоже позвонить не давали, хотя он оказался несовершеннолетним — ему было 17 лет. В конце концов меня отпустили без составления протокола, — рассказал петрозаводчанин.

"Ответ" без ответа

В России, как известно, запрещено проведение несанкционированных публичных мероприятий. Не вдаваясь в правоведческую дискуссию о правильности этого запрета, портал “Петрозаводск говорит” попытался разобраться: где же все-таки сегодня проходит граница между публичным мероприятием и дружеской встречей в центре города. И есть ли эта граница, вообще?

Участников протестных акций задерживали и раньше, но тогда люди производили хоть какие-то действия, по которым можно было догадаться, что акция, собственно говоря, имеет место: скандировали лозунги, произносили какие-то речи, держали в руках плакаты. Здесь же картина была совсем иная: в автозак попадали люди, не проявлявшие никакой активности. Например, мы писали про петрозаводчанку, которая была задержана в Санкт-Петербурге. На свою беду она шла в магазин покупать себе сережки мимо места, где проводилась какая-то акция.

Мы не можем однозначно утверждать, зачем люди собирались на площади Кирова в Петрозаводске. Может быть, и не затем, чтобы поговорить об искусстве, а потом сходить в музей. Но мы хотим понять: по каким формальным признакам полиция посчитала их участниками акции?

Фото: Антонина Кябелева

“ПТЗ говорит” обратился с официальным запросом в МВД Карелии. Мы интересовались следующим: как сотрудники полиции отличали участников незаконной акции от случайных прохожих? Запрещено ли гражданам России приходить в публичные места без согласования с властями? Имеют ли право люди без формы и опознавательных знаков задерживать граждан и отбирать их личные вещи?

Наконец, были заданы и совсем простые вопросы: сколько людей было задержано 6 марта, возбуждены ли в отношении их административные дела, и если да, то по какой статье. В общей сложности “ПТЗ говорит” адресовал полицейским 11 вопросов, каждый из которых предполагал четкий ответ.

Однако ни на один из этих вопросов ответа нам не дали. Не захотели.

“Проведение массовых публичных мероприятий предусмотрено Федеральным законом “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях”. Ответственность за нарушение установленного порядка предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях”.

Всё. Это все, что нам ответили из МВД.

Фото: Алексей Глушков

Бумага подписана руководителем пресс-службы ведомства Александрой Воронченко, однако можно предположить, что Воронченко, много лет работающая со СМИ, в действительности такой ответ никогда бы не составила. Просто потому, что это — не ответ. Видимо, какой-то полицейский начальник решил “отшить” журналистов, но побоялся брать ответственность на себя. Подставил подчиненную.

С другой стороны, данный документ говорит нам явно больше, чем задумывали его создатели. Конечно, можно было бы предположить, что полицейские просто не могут объяснить свои действия. Но, вообще-то, человек, уверенный в своей правоте, может ответить на любой вопрос, даже самый провокационный — а таких мы и не задавали. Но нам даже не сообщили количество задержанных. Это что, секретная информация?..

Нет, мне кажется, нам продемонстрировали другое. МВД не хочет отвечать на вопросы СМИ. Не считает нужным. Больше не воспринимает информирование общества о своей деятельности как конститционную обязанность. Если, кнечно, всерьез не считать "отчетностью" ту бумажку, которую МВД раз в год присылает в Законодательное собрание. С обществом и преставляющими его СМИ силовики больше не хотят говорить на равных.

В целом, кажется, мы можем констатировать: сбылась мечта Дмитрия Анатольевича Медведева. Народная милиция окончательно стала полицией.

Фото: Антонина Кябелева

Вопросы, которые мы задали МВД, имеют значение скорее не для нас, журналистов. Ответы на них необходимы гражданам. Как человек может понять, что в какое-то время "не надо" ходить в опреденное общественное место? Почему человек, придя на главную площадь города, должен “разойтись”, если он ничего не нарушает? Как быть, если незнакомый мужик в гражданской одежде прижимает тебя к стене и начинает отбирать личные вещи?.. Думаю, многие хотели бы получить ответы на эти несложные, но важные вопросы. Но, видать, не судьба.

“ПТЗ говорит” расценил присланный из полиции документ как насмешку над нашей редакцией, журналистами и нашими читателями. Также мы усмотрели здесь признаки воспрепятствования законной деятельности журналистов и, в конечном итоге, нарушение закона: Конституция России пока еще содержит положение, обязывающее госорганы отчитываться перед обществом о своей деятельности.

Свои соображения мы изложили в жалобе, которую направили в прокуратуру Карелии. Надеемся, что надзорный орган отнесется серьезно к произошедшему и даст четкую правовую оценку действиям МВД.