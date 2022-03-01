Загрязнявшая Карелию фирма из Мурманска получила крупную субсидию

Компания «Русское море — Аквакультура» в 2021 году получила из бюджета Карелии 8,6 миллиона рублей. Об этом стало известно во вторник на правительственном совещании по развитию Сегежского района.



Фирма имеет рыбоводный участок на акватории сегозерского водохранилища, а цех по переработке рыбы расположен близ поселка Попов Порог. При этом само предприятие зарегистрировано в Мурманске.

«Тоже надо разбираться. Надо вести корректные переговоры с компаниями, которые, зарегистрировавшись в других регионах, работают на наших ресурсах. Наверное, это неправильно, особенно если мы говорим об эксплуатации природных ресурсов»,

- отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.



Он также пожелал, чтобы государственная поддержка оказывалась предприятиям, зарегистрированным в Карелии. «Мы же договаривались…» — напомнил Парфенчиков подчиненным.

По данным Seldon, ООО «РМ — Аквакультура» в 2020 году показало выручку в размере почти 8,4 миллиарда рублей. Известно, что компания связана с братом главы Московской области Воробьева. В 2020 году эта фирма засветилась в экологическом скандале: возле поселка Попов Порог текли кроваво-красные реки. В компании позже объяснили происшествие сбоем в работе очистных сооружений. Эта же фирма ввозила в Карелию так называемый «рыбный силос»; его слив на поля возле Толвуи привел к загрязнению почвы. (фото pixabay.com, Evgeny).