Официальные курсы евро и доллара снизились

Центробанк установил официальные курсы валют на среду, 2 марта. Рубль слегка отыграл позиции, следует из данных регулятора.

Так, курс евро снизился на 1,57 рубля до отметки 102,91 рубля. Доллар подешевел на 1,81 рубля и теперь стоит 91,75 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1,70 рубля до уровня 96,77 рубля.

Отметим, что на торгах на Московской бирже по состоянию на 14:10 за евро дают 107,92 рубля, за доллар - 96,80 рубля. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos