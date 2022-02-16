Загадочный Владимир растрогал сегежанку и залез к ней в кошелек

62-летняя жительница Карелии искала подработку, но лишилась денег. С ней связался мужчина, представившийся Владимиром и предложил ухаживать за его престарелой тяжелобольной матерью в Карелии.

Собеседник объяснил, что сам делать этого не может, так как находится в командировке в Приволжском федеральном округе. Сегежанку рассказ растрогал, и она согласилась наняться в сиделки, рассказали в пресс-центре регионального МВД.

Владимир обещал перевести на ее карту деньги на продукты и лекарства. Когда женщина собиралась за покупками, мужчина позвонил снова. Он пояснил, что ошибся и перевел больше, чем нужно.

Женщина проверила баланс и увидела, что денег на остатке на 31 тысячу больше. Она перевела деньги Владимиру. Как оказалось, это была ее собственная социальная выплата, которую она получает каждый месяц. Попытки связаться с Владимиром не удались. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. (фото pixabay.com, 12194226)