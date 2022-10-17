Юный петрозаводчанин организовал продажу наркотиков через «закладки»

В колонию строгого режима на 6,5 лет отправится 24-летний житель Петрозаводска. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Преступной деятельностью фигурант уголовного дела занимался, когда ему был всего 21 год, сообщили в прокуратуре Карелии.

Еще в июле 2019 года он находился в Краснодарском крае и по телефону договорился с другим петрозаводчанином о «сотрудничестве». Тот под его руководством сделал так называемые «закладки» с наркотиками в Олонце. Потом разместил информацию о тайниках в интернете.

Действия закладчика в тот же день пресекли сотрудники полиции, изъяли запрещенное вещество и направили на анализ. Так было раскрыто покушение на преступление.

Мужчина на суде признал вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать. // Фото: pixabay.com