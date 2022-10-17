Зарезавшей мужа из-за просьбы сделать яичницу пенсионерке дали 7 лет

Суд в Мурманской области приговорил 63-летнюю женщину к 7 годам лишения свободы. Ее признали виновной в убийстве 60-летнего мужа, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года, все это время шло расследование. Выяснилось, что супруги выпивали у себя дома. Мужчина попросил любимую приготовить яичницу, но она отказалась.

В ходе конфликта жена схватила нож и 10 раз ударила мужа. Потом она позвонила сыну и все рассказала, тот вызвал «скорую». Однако мужчина через неделю умер в больнице. // Фото: pixabay.com