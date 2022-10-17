61-летнюю женщину госпитализировали после ДТП на Древлянке

На Древлянке 61-летняя женщина переходила проезжую часть не по пешеходному переходу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода и попала под машину.

Дорожная авария произошла 14 октября в 21:45 в районе дома №12 по улице Попова в Петрозаводске. 24-летний водитель автомобиля Kia Sportage сбил женщину, сообщили в городской Госавтоинспекции. Пострадавшая получила травмы. Ее госпитализировали.

Ранее Госавтоинспекция Карелии назвала октябрь и ноябрь наиболее аварийными месяцами для пешеходов. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)