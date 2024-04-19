Взрыв звезды увидят жители Земли

В этом году ожидается редкое космическое событие. Его смогут наблюдать жители нашей планеты.

Ученые считают, что в этом году будет виден взрыв звезды T Coronae Borealis, сообщает издание «Сноб». Взрыв произошел около трех тысяч лет назад, но лишь сейчас световые волны доберутся до нашей планеты. Увидеть это явление можно будет невооруженным глазом, но точная дата пока не называется. Свечение будет видно в небе около недели, заявляют астрономы.

Звезда расположена в созвездии Северной короны. T Coronae Borealis - одна из десяти известных светил в галактике. Она взрывалась 12 мая 1866 года и 9 февраля 1946 года. // фото nasa/ unsplash.com