Взрыв газа разрушил два этажа пятиэтажки в российском городе

В Краснодарском крае произошел взрыв газа в пятиэтажном доме в городе Белореченск. Пострадали люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Инцидент случился в ночь на среду, 5 марта. В результате взрыва газа обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Оказались разрушены квартиры. Из здания были эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Один из них находится на амбулаторном лечении, двое госпитализированы. У одного из этих людей ожоги 70 процентов тела, он находится в реанимации. У второго - перелом бедра.

Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.