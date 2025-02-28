Выбор редакции: подарки малышам, миллионы на тротуары, новый автобус

Дом в Суоярви капитально ремонтировали, но потом все равно признали аварийным. В нем все еще живут, женщина опасается за свою жизнь и обратилась к Александру Бастрыкину.

Городской автобус №31 выйдет в рейс 1 марта.

Подарки малышам, наконец-то, привезли в перинатальный центр.

Более 30 млн потратят на ремонт тротуаров в двух районах Петрозаводска.

Общение петрозаводчан и местных властей вышло на новый уровень. И те, и другие оставляют друг другу послания на заборе.

В Карелию поставят вакцину против клещевого энцефалита. Дети до 17 лет смогут сделать прививку бесплатно.

Зоряну Левину, ранее занимавшую пост заместителя гендиректора ООО «Санаторий «Марциальные воды», обвинили в посредничестве во взяточничестве. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.