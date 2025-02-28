28 февраля 2025, 10:50
Петрозаводчане оставили послание на народной тропе через пути
Люди продолжают ходить через железнодорожные пути между Кукковкой и Голиковкой
фото: vk.com/kukkovka_ptz?w=wall-40873334_37613
Петрозаводчане оставили послание на ограждении в месте удобного для них перехода.
Народную тропу через железнодорожные пути между Кукковкой и Голиковкой перекрыли забором, о чем горожан предупреждали заранее. Настил также разобрали. Но это не остановило горожан. Ограждение сломали, петрозаводчане продолжили ходить через пути.
А на днях на заборе появилось ответное послание: «Это наша земля – сами решим, где нам надо ходить!».
В комментариях под фотографией в паблике «Кукковка. РФ/ микрорайон Кукковка» поддержали позицию авторов послания.
«Переходов не строят, автобусы гнилые... Ходить запрещают!»
«Молодцы».
«Правильно».