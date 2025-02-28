Правила поступления в 10-й класс изменят в России

Для поступления в 10-й класс школьник должен будет набрать минимальное количество баллов на ОГЭ. Эксперимент затронет 12 субъектов России, об этом сообщает ТАСС.

Минимальное количество баллов, необходимое для поступления в 10-й класс, каждый регион устанавливает самостоятельно. Эксперимент пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском краях, в Республике Северная Осетия - Алания и в Ямало-Ненецком автономном округе.

В таком формате прием будет осуществляться до 31 декабря 2025 года. Профильный комитет Госдумы по просвещению уже принял соответствующую поправку.