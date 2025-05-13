Выбор редакции: перебои в телерадиовещании и налог с туристов

В Петрозаводске и районах Карелии наблюдаются перерывы вещания ТВ и радио. Любимые радиостанции и программы не будут работать до 23 мая в определенные часы.

О свалке рыбных отходов в мешках сообщили в Россельхознадзор и природоохранную прокуратуру.

Акция «Ночь музеев» вновь пройдет в Петрозаводске.

В Карелии подсчитывают доход с туристов. За первый квартал республика получила 10,5 млн рублей в виде туристического налога.

Рабочего будут судить за гибель коллеги.

Социальные рейсы из Петрозаводска на остров Кижи с заходом в деревню Лонгасы запустят с 23 мая.

Отремонтированный за 13 млн рублей мост начал разваливаться.

На самокатах и велосипедах катаются по мемориалам. Чиновники призвали относиться с уважением к памятным местам.

Цены изменились в Карелии. Подешевели помидоры, картофель и яйца.

15 человек в начале мая оказались в вытрезвителе.

Юные поисковики Карелии смогли вернуть из небытия имя красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны.

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