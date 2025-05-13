13 мая 2025, 07:51
Общество

Названо число попавших в вытрезвитель в праздники петрозаводчан

В первые дни мая 15 жителей карельской столицы допились до неприличного состояния
Фото: freepik.com

В период с 1 по 11 мая в вытрезвитель Петрозаводска обратились 15 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам чиновника, среди пациентов вытрезвителя оказались 12 мужчин в возрасте от 21 года до 53 лет и три женщины. Пятерых доставила полиция, остальные пришли сами, или их привели родственники.

После пребывания в вытрезвителе десятерых пациентов выписали домой, остальных поместили в республиканский наркологический диспансер. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
вытрезвитель
майские праздники
михаил охлопков
новости петрозаводска