13 мая 2025, 07:51
Названо число попавших в вытрезвитель в праздники петрозаводчан
В первые дни мая 15 жителей карельской столицы допились до неприличного состояния
Фото: freepik.com
В период с 1 по 11 мая в вытрезвитель Петрозаводска обратились 15 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
По словам чиновника, среди пациентов вытрезвителя оказались 12 мужчин в возрасте от 21 года до 53 лет и три женщины. Пятерых доставила полиция, остальные пришли сами, или их привели родственники.
После пребывания в вытрезвителе десятерых пациентов выписали домой, остальных поместили в республиканский наркологический диспансер. © «Петрозаводск говорит»