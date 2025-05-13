Работы на телебашне оставили многих без радио и ТВ

Из-за установки нового оборудования на телебашне в Петрозаводске у многих перестал работать телевизор и радио. Но неудобства временные.

С 13 по 23 мая телевидение и радио не будут работать в Петрозаводске. Об этом информирует Карельский радиотелецентр.

Сигнал пропадет в будние дни с 10:35 до 17:00. Отключение затронет цифровые пакеты программ РТРС-1 и РТРС-2, аналоговый телеканал «Солнце» и FM радиостанции (Радио России, Радио Маяк, Радио Энерджи, Радио Вера, Радио Юмор FM, Авторадио, Ретро FM, Радио Максимум, Русское Радио, Детское радио, НАШЕ Радио, Радио Европа Плюс, Дорожное радио). Из-за погоды график отключения могут изменить.

В Карелии с 13 по 16 мая также возможны перерывы в трансляции цифрового ТВ.



13 мая 2025 года:

— 11:00–17:00 — Лахденпохья: плановая профилактика, перерыв трансляции цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.



14 мая 2025 года:

— 09:00–15:00 — Муезерский: обследование АМС, перерыв трансляции цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и радио «Россия» в FM-диапазоне.

— 11:00–17:00 — Шелтозеро: плановая профилактика, перерыв трансляции цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.



15 мая 2025 года:

— 09:00–15:00 — Муезерский: обследование АМС, перерыв трансляции цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и радио «Россия» в FM-диапазоне.

— 11:00–17:00 — Паданы: плановая профилактика, перерыв трансляции цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.



16 мая 2025 года:

— 10:00–13:00 — Калевала: обследование АМС, перерыв трансляции цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2. © «Петрозаводск говорит»